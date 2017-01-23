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diyarbakır dan haleplilere yardım

DİYARBAKIR DAN HALEPLİLERE YARDIM

DİYARBAKIR(AA) - Diyarbakır'da, Suriye'nin Halep kentinden tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere Umut Kapısı Gıda Bankası tarafından toplanan 3 tır insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Tarih : 23 Ocak 2017, 15:58
Puan Ver : Diyarbakır Dan Haleplilere Yardım(8/10)8


Diyarbakır'da, Suriye'nin Halep kentinden tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere Umut Kapısı Gıda Bankası tarafından toplanan 3 tır insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi.



Umut Kapısı öncülüğünde başlatılan "Halep'e Umut Kapısı Olalım" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri, Kayapınar ilçesinde bulunan dernek binasında paketlenerek tırlara yüklendi.



Umut Kapısı Gıda Bankası Başkanı Sıddık Furkan, yaptığı konuşmada, Halep'e un, giyecek ve battaniye gönderdiklerini söyledi.



Yardımların devamının geleceğini belirten Furkan, "Bizlere yardım veren tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Biz umut ediyoruz ki Diyarbakır bu konuda duyarlı olur. Bu mazlumlara inşallah sahip çıkacaktır." dedi.



Yardım malzemelerinin Reyhanlı Öncüpınar kapısına gideceği bilgisini veren Furkan, "İHH yetkilileriyle Suriyeli mazlumlara teslim edeceğiz. Diyarbakır terör olaylarından dolayı birçok mağduriyet yaşamasına rağmen Müslüman kardeşlerine ellerinde olan az bir miktarı paylaşıp yardımını esirgemedi." ifadesini kullandı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Diyarbakır  Dan  Haleplilere  Yardım    haber

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