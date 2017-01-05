Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

DİYARBAKIR'DA 10 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI


DİYARBAKIR'DA 10 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Tarih : 05 Ocak 2017, 09:05
Puan Ver : Diyarbakır'da 10 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı(8/10)5


Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice ilçesindeki bazı yerleşim birimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, yasak kararının, sivillerin zarar görmesini önlemek için alındığı vurgulandı.Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 10 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.



Açıklamada, operasyon bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili yasa maddeleri gereğince Kayacık, Ortaç, Yalaza, Tepe, Arıklı, Serince, Çağdaş, Uçarı, Dibekköy ve Yolçatı mahallelerinde bugün saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bilgisi verildi.



Yasak kararının, sivillerin zarar görmesini önlemek için alındığı vurgulanan açıklamada, buna riayet edilmesinin vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önemli olduğu ifade edildi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Diyarbakır  Da  10  Mahallede  Sokağa  Çıkma  Yasağı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER