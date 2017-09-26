DİYARBAKIR'DA AYNI ŞİRKETİN YEMEK VERDİĞİ 5 OKULDA 200 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ!
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde taşımalı eğitim veren okullarda öğle saatlerinde yemek yiyen öğrenciler okul çıkışında rahatsızlandı.
ŞİKAYETLER ÖĞLE YEMEĞİNDEN SONRA BAŞLADI
Kocaköy ilçesinde taşımalı eğitim veren Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Kocaköy Lisesi ve 15 Temmuz İlkokulu'ndaki öğrenciler öğle yemeğinde çıkan pilav ve tavuk yemeğinin ardından baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı. Öğrencilerin bir kısmı öğretmenler tarafından hastaneye kaldırılırken, bazı öğrenciler ise evlerine gittikten sonra yaşanan şikayet üzerine hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 200 öğrenci kaldırıldıkları Kocaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından bazı öğrenciler Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.
5 OKULA DA AYNI ŞİRKET YEMEK VERİYOR
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilere müdahale edilirken, durumu ciddi olanların ise mideleri yıkandı. Zehirlenme vakasının meydana geldiği okullara aynı şirketin yemek verdiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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