

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir grup terörist tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmesinin ardından çıkan çatışma sona erdi. Hava destekli operasyonun devam ettiği ilçeye, çok sayıda takviye birlik gönderildi. Operasyona, insansız hava araçları ve helikopterler de destek veriyor.







Olay, saat 21.30 sıralarında, Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup terörist tarafından karşısında bulunan boş alandan emniyet binasına roketatarlı atıldıktan sonra, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Roket mermisi binanın birinci katına isabet ederken, görevli polislerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.







Ölen ya da yaralanın olmadığı çatışma, teröristlerin karanlıktan faydalanarak ara sokaklara kaçmasıyla sona erdi. Bölgeye Diyarbakır'dan tedbir amaçlı çok sayıda ambulans gönderildi.







kaynak : mynet