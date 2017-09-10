DİYARBAKIR'DA KARAKOLA YAPILAN İNTİHAR SALDIRISIYLA İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Diyarbakır Valiliği; Lice İlçesi Duru Jandarma Karakolu'na bombalı araçla yapılan terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valilik, intihar saldırısında bir askerin hafif yaralandığını, bir teröristin ise öldüğünü açıkladı. Ayrıca, patlama noktasında 11 metre genişliğinde ve 5.2 metre derinliğinde çukur oluştuğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"5.2 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU"
"Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlığı önünden geçmekte olan Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde, karakola yaklaşık 75 metre mesafeden, 'Plaka Tespis Sistemi' görüntü verisine göre 33 ACF 42 plakalı kamyonet içerisindeki bir terörist tarafından,10 Eylül 2017 Pazar günü saat 05.50 sıralarında karakola patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısında bulunulmuştur. İntihar saldırısı sonrasında, patlama noktasında 11 metre genişliğinde, 5.2 metre derinliğinde çukur oluşmuştur.
"BİR ASKER HAFİF YARALANDI"
Patlayıcı yüklü araç saldırılarına karşı Diyarbakır-Bingöl karayolu güzergahının Duru Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 75 metre uzağından geçecek şekilde, geçmiş dönemde değiştirilmiş olunması, beton blok ve akardeon engel sistemleriyle karakolun fiziki ve güvenlik tedbirlerinin artırılması, olay öncesinde elde edilen istihbari bilgilere istinaden ilgili personelin ikaz edilerek farkındalığın artırılması neticesinde, meydana gelen patlayıcı yüklü araç saldırısı esnasında sadece kule nöbetçisi olan bir personel kulak altı bölgesinde oluşan kesi nedeniyle hafif şekilde yaralanmış, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilmeyi müteakip taburcu edilmiştir.
"TERÖRİSTİN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ"
Olay yeri incelemesine göre bahse konu patlayıcı yüklü araç saldırısında bir teröristin öldüğü tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince, olay yeri incelemesi faaliyetleri ile soruşturma işlemlerine devam edilmektedir."
Kaynak: haberinburada
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