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DİYARBAKIR'DA OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI! SOKAĞA ÇIKMAK YASAK


Diyarbakır'da operasyon için düğmeye basıldı! Sokağa çıkmak yasak
Tarih : 21 Eylül 2017, 11:00
Puan Ver : Diyarbakır'da Operasyon İçin Düğmeye Basıldı! Sokağa Çıkmak Yasak(9/10)5

Diyarbakır'ın Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçelerine bağlı kırsal kesimdeki 46 mahalle ve mezrada, yapılacak operasyondan sivil halkın zarar görmemesi için, saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

4 İLÇEDE TERÖR OPERASYONU YAPILACAK

Diyarbakır Valiliği, Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon yapılacağı belirtildi. Operasyonda, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirilmesinin de hedeflendiği ifade edildi.

46 MAHALLE VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Valilik, sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanarak, zarar görmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan edilen kırsal mahalle ve mezraların isimlerini şöyle açıkladı:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice ilçesine bağlı olan; Budak, Dallıca, Tepe, Türeli, Kabakaya, Kutlu, Yalaza, Ortaç, Bağlan, Oyuklu, Çavundur, Dolunay köyleri ve Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Kalkanlı, Bakanlar, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak mezraları), (Hazro ilçesine bağlı olan; Çitlibahçe, Ormankaya köyleri ve Güzdamı ve Şahgeldi mezraları), (Silvan ilçesine bağlı olan; Mutluca, Çaldere, Dolaplıdere, Dağçılar köyleri ve Üçdirek, Ergeçiti, Kayabağı ve Erkenciler mezraları), (Kulp ilçesine bağlı olan; Çukurca, Demirli, Düzce, Bayıkköy, Taşköprü köyleri ve Zümrütlü, Keçiveren, Yukarıpolat, Aşağıpolat, Mevik ve Taşköprü mezraları)] 21 Eylül 2017 Perşembe günü saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır." - Diyarbakır

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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