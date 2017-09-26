Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

SICAK ÇATIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Kocaköy ile Lice ilçeleri arasında devriye görevi yapan güvenlik görevlileri bir grup teröristle karşılaştı. Teröristlerle çıkan sıcak çatışmada ilk belirlemelere göre 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı güvenlik görevlileri, helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada