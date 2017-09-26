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DİYARBAKIR'DA PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI


Diyarbakır'da PKK'lı Teröristlerle Çatışma: 2 Güvenlik Görevlisi Yaralandı
Tarih : 26 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Diyarbakır'da Pkk'lı Teröristlerle Çatışma: 2 Güvenlik Görevlisi Yaralandı(9/10)5

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

SICAK ÇATIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Kocaköy ile Lice ilçeleri arasında devriye görevi yapan güvenlik görevlileri bir grup teröristle karşılaştı. Teröristlerle çıkan sıcak çatışmada ilk belirlemelere göre 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı güvenlik görevlileri, helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede operasyon başlatıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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