Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şeyh Said Meydanı'nda sakallı bir kişi tarafından çekiçle tahrip edilen Atatürk Anıtı'nın onarımı tamamlanarak eski yerine yerine monte edildi.

ÇEKİÇLİ SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Yenişehir ilçesindeki Şeyh Said Meydanı'ndaki Atatürk ve yanındaki 2 çocuğun tasvir edildiği anıt 19 Ağustos tarihinde çekiçli saldırıya uğradı. Anıtın sakallı bir kişi tarafından çekiçle tahrip edilmesi ardından polis saldırıyı 30 yaşındaki İbrahim Yeşil'in yaptığını belirledi.

MEYDANDAKİ YERİNE MONTE EDİLDİ

Yakalanan Yeşil, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tahrip edilen Atatürk Anıtı ise onarım için yerinden kaldırıldı. Onarım tamamlanan Atatürk Anıtı, çekici ile Şeyh Sait Meydanı'na getirilerek yine aynı noktaya aynı yerine monte edildi. Bazı kişiler anıtın yerine monte edildiğini görünce bunu cep telefonları ile görüntüledi.

Kaynak: haberinburada