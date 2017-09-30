DİYARBAKIR'DA TERÖRİST MAĞARASINDAN CEPHANELİK ÇIKTI
Diyarbakır'da başlatılan Şehit Teğmen Recep Erdoğan-2 Operasyonu sona erdi. Operasyonda ele geçirilen terörist mağaralarından ise cephanelik çıktı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin kuzeyindeki dağlık kırsal alanda 27 Eylül çarşamba günü başlatılan operasyon, dün akşam saat 23.00'da sona erdi. Operasyon kapsamında PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 mağara, 3 barınma alanında, çok sayıda silah, patlayıcı, mermi ve roketatar bulundu.
OPERASYON SONA ERDİ
Dicle İlçesi'nin kuzey kesimindeki dağlık ve kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten terör örgütü mensupları ve yöneticilerini etkisiz hale getirmek, barınma alanlarını kullanılmaz hale getirmek amacıyla 27 Eylül'de başlatılan operasyon sona erdi. Dün saat 23.00'te sona eren 'Bayrak-61 Şehit Jandarma Teğmen Recep Erdoğan-2 Operasyonu' ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından açıklama yapıldı.
TERÖRİSTLERİN MAĞARASINDAN CEPHANELİK ÇIKTI
Açıklamada, şöyle denildi:
"Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden bölücü terör örgütü işbirlikçisi olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınmış, ilgili makamlardan alınan izin ve onayı sonrasında, bölgede yaşayan vatandaşların günlük faaliyetlerini aksatmayacak şekilde 8 ayrı karayolu güzergahı üzerinde hendek açılmasını müteakip, Dicle Görese Dağı bölgesine araçlı olarak intikal edilmesine engel olunmuştur.
Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kırkpınar, Taşağıl ve Kurşunlu Köyleri ile Teke mezrası mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen temas aramaları neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 adet doğal mağara ve 3 adet geçici barınma alanı tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, 3 adet jelikan bidon içerisinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği 2 adet av tüfeği, 4 adet el bombası, 6 adet anti tank RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, 400 adet 5.56 mm çapında M-16 P.Tf mühimmatı, 220 adet 7.62 mm çapında AK-47 P.Tf. mühimmatı, 2 adet M-16 P.Tf. şarjörü, 7 adet Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, 8 adet elektrikli fünye, 50 gr TNT olduğu değerlendirilen toz madde, 3 adet boş piknik tüpü, 1 adet kütüklük, 2 adet el dürbünü, bin 500 metre elektrik kablosu, 1 adet şemsiye, 1 takım terörist kıyafeti, 1 adet kulaklık, 2 adet sırt çantası, 1 adet el çantası, 1 adet palaska, 1 adet haki renkli kazak, 2 adet gömlek, 3 çift mekap ayakkabı, 2 çift spor ayakkabı, 1 adet puşi, 4 adet silikon çubuk, 3 adet koli bandı, 10 adet duracell pil, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 litre mazot, 2 adet bayan pantolonu, 6 adet bayan iç çamaşırı, 10 adet enjektör iğne, 1 adet serum ile makyaj malzemeleri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Dicle Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler, emniyetli bir bölgede, yiyecek maddesi ile giyecek türü malzemeler ise operasyon birliklerince yerinde imha edilmiştir."
KARARLILIK VURGUSU
Valilik açıklamasında, bölgede yaşayan halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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