Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan askerden acı haber geldi.

OPERASYONDAN DÖNEN ASKERLERE BİR ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI

Valilikten yapılan açıklamada, Kocaköy ilçesi Boyunlu Köyü bölgesindeki operasyonun ardından Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın bulunduğu aracın Boyunlu köyünden Gözebaşı Köyü'ne gittiği sırada Gözebaşı köyü mevkiinde bir araçtan ateş açıldığı belirtildi.

ÇIKAN ÇATIŞMADA 3 ASKER YARALANDI

Açılan ateşe ateşle karşılık verildiği, çıkan çatışmada Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yılmaz ve Jandarma Astsubay Başçavuş Kenan Mercimek'in hafif, Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın ise ağır şekilde yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan, Yılmaz ve Çağlar'ın Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne helikopterle nakledildiği bildirildi.

AĞIR YARALI ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Jandarma Uzman Çavuş Çağlar'ın hastanede ameliyata alındığı ifade edilen açıklamada, Çağlar'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada