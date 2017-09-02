Görüntüler Diyarbakır'dan... Yoldan geçmekte olan kasketli vatandaş, polis barikatının üstünde asılı olan Türk bayrağını görünce saygıyla yaklaşıp öptü, alnına koydu.

Kurban bayramının ilk gününde Diyarbakır'da kaydedilen görüntülerdeki amca, yüreği bayrak sevdasıyla çarpan bütün vatandaşların gönlünde taht kurdu.

YOLDAN GEÇİYORDU, BAYRAĞI GÖRÜNCE DURDU

Yürüyerek yoldan geçmekte olan kasketli bir vatandaş, polis barikatına asılan ay-yıldızlı bayrağı görünce usulca geliyor.

BAYRAĞI ÖPEREK ALNINA GÖTÜRDÜ

Diyarbakırlı vatandaş, bayrağı saygıyla tutup öpüyor, ardından alnına koyuyor. Sonra da yoluna devam ediyor.

GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Vatandaşın bayrağı öptüğü görüntüler sosyal medyada yayıldı ve bayram günü en çok paylaşılan görüntüler arasındaki yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüyü, "Birlik beraberliğe en çok yakışan, tam bir bayram görüntüsü" şeklinde değerlendirdi.

Kaynak: haberinburada