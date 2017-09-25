Diyarbakırlı bir genç, sosyal medya sayesinde cebindeki bir lira ile dünya genelinde 15 ülkeyi ve Türkiye'de 81 şehri gezmeyi başardı.

Diyarbakırlı aktif sosyal medya kullanıcısı Mehmet Sercan Öğe, internet sayesinde hiçbir masraf yapmadan 15 ülkeyi gezmeyi başardı.

TÜRKİYE'DE 81 ŞEHRİ GEZDİ

Öğe, cebinde sadece 1 lira ile Romanya, Avusturya, Hırvatistan, Kosova, Sırbistan, Gürcistan, Irak, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Suudi Arabistan, Bosna Hersek, Kıbrıs, Makedonya ve Türkiye'de 81 şehri gezdi. Öğe, sosyal medyanın toplum çerisinde gün geçtikçe yaygınlaştığını söyledi.

"KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN KULLANDIM"

Sosyal medya ile küçük yaşlarda tanıştığını belirten Öğe, şu ifadelere yer verdi: "O yaşlardaki gençlerin yapmadığı şeyleri yapıp, sosyal medyaya farklı bir perspektiften baktım. Bu mecrayı sadece eğlenmek için değil bilgi edinmek ve kendimi geliştirmek için kullandım. Uluslararası alanda sosyal medya ile ilgili eğitim verdim.

YAŞADIKLARINI KİTAPTA TOPLADI"

Eğitimlerde sosyal medyanın faydaları ve zararlarına değinerek, sosyal medyayı güvenli olarak nasıl doğru bir şekilde kullanabileceklerini konuştuk. Sosyal medya sayesinde cebimde 1 lira ile 15 ülke ve 81 şehri gezdim, hep gençlik projelerini kullandım. Hayallerini kurduğum şehirleri ve ülkeleri görme şansını elde ettim ve bunları bir kitapta topladım. Bu kitap içerisinde sosyal medyayı, nedir, neden dikkat etmeliyiz ve neler yapabiliriz konularını ana başlıkları altında ele alarak, doğru bir şekilde kullanıp kariyerinize nasıl yön verebileceğinizi ve ülkeleri nasıl gezebileceğinizi anlattım."

İşte Diyarbakırlı gencin gezisinden kareler;

Kaynak: haberinburada