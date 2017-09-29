Show TV ekranlarında İçerde dizisiyle herkesin büyük beğenisini kazanan Rıza Kocaoğlu'nun eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

TANIMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

Rıza Kocaoğlu, 1999-1998 yıllarına ait olduğunu söylediği fotoğrafı paylaşınca herkes büyük bir şok yaşadı. Kocaoğlu'nun şimdiki haliyle eski hali arasında dağlar kadar fark var.

EROL KÖSE: GAY OLMA YOLUNDAYDI TEDAVİ GÖRDÜ

Erol Köse, Rıza Kocaoğlu'nun paylaşımına ilişkin, "Gay olma yolundaydı, tedavi gördü." diyerek bomba bir iddia da bulundu.

İşte Rıza Kocaoğlu'nun 18 yıl önceki hali:

Erol Köse'nin o paylaşımı:

Kaynak: haberinburada