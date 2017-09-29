Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi

Dizilerin vazgeçilmez ismi, 18 yıl önceki halini paylaştı

DİZİLERİN VAZGEÇİLMEZ İSMİ, 18 YIL ÖNCEKİ HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ünlü oyuncuyu sarı ve kıvırcık saçlarıyla tanımak neredeyse imkansız.

Tarih : 29 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Dizilerin Vazgeçilmez İsmi, 18 Yıl Önceki Halini Paylaştı(9/10)5

Show TV ekranlarında İçerde dizisiyle herkesin büyük beğenisini kazanan Rıza Kocaoğlu'nun eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

TANIMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

Rıza Kocaoğlu, 1999-1998 yıllarına ait olduğunu söylediği fotoğrafı paylaşınca herkes büyük bir şok yaşadı. Kocaoğlu'nun şimdiki haliyle eski hali arasında dağlar kadar fark var.

EROL KÖSE: GAY OLMA YOLUNDAYDI TEDAVİ GÖRDÜ

Erol Köse, Rıza Kocaoğlu'nun paylaşımına ilişkin, "Gay olma yolundaydı, tedavi gördü." diyerek bomba bir iddia da bulundu.

İşte Rıza Kocaoğlu'nun 18 yıl önceki hali:

Erol Köse'nin o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dizilerin  Vazgeçilmez  İsmi  18  Yıl  Önceki  Halini  Paylaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER