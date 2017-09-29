DİZİLERİN VAZGEÇİLMEZ İSMİ, 18 YIL ÖNCEKİ HALİNİ PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ünlü oyuncuyu sarı ve kıvırcık saçlarıyla tanımak neredeyse imkansız.
Show TV ekranlarında İçerde dizisiyle herkesin büyük beğenisini kazanan Rıza Kocaoğlu'nun eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
TANIMAK NEREDEYSE İMKANSIZ
Rıza Kocaoğlu, 1999-1998 yıllarına ait olduğunu söylediği fotoğrafı paylaşınca herkes büyük bir şok yaşadı. Kocaoğlu'nun şimdiki haliyle eski hali arasında dağlar kadar fark var.
EROL KÖSE: GAY OLMA YOLUNDAYDI TEDAVİ GÖRDÜ
Erol Köse, Rıza Kocaoğlu'nun paylaşımına ilişkin, "Gay olma yolundaydı, tedavi gördü." diyerek bomba bir iddia da bulundu.
İşte Rıza Kocaoğlu'nun 18 yıl önceki hali:
Erol Köse'nin o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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