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DOĞALGAZ DENEMESİ, ŞEHRİ CEHENNEME DÖNDÜRDÜ! ALEVLER GÖĞE YÜKSELDİ


Doğalgaz denemesi, şehri cehenneme döndürdü! Alevler göğe yükseldi
Tarih : 08 Eylül 2017, 18:00
Puan Ver : Doğalgaz Denemesi, Şehri Cehenneme Döndürdü! Alevler Göğe Yükseldi(9/10)5

Adana'da deneme amacıyla gaz verilen doğalgaz boruları alev aldı. Alevlerin göğe yükseldiği yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

DUMANLAR GÖĞE YÜKSELDİ

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde doğalgaz hattı döşenen bölgede, borulara deneme amaçlı doğalgaz verildi. Bu sırada nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde doğalgaz borularında yangın çıktı. Alevlerin ve dumanın göklere yükseldiği yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, korkuya neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Korkuya yol açan yangından fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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