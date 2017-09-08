DOĞALGAZ DENEMESİ, ŞEHRİ CEHENNEME DÖNDÜRDÜ! ALEVLER GÖĞE YÜKSELDİ
Adana'da deneme amacıyla gaz verilen doğalgaz boruları alev aldı. Alevlerin göğe yükseldiği yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.
DUMANLAR GÖĞE YÜKSELDİ
Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde doğalgaz hattı döşenen bölgede, borulara deneme amaçlı doğalgaz verildi. Bu sırada nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde doğalgaz borularında yangın çıktı. Alevlerin ve dumanın göklere yükseldiği yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, korkuya neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Korkuya yol açan yangından fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
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