Endonezya'da, doğaüstü güçleri olduğunu ve timsahların bir şey yapamayacağını iddia eden şaman, timsahlı gölde kaybolan başka bir adamı bulmak için suya girince, öldü.

Timsahları kontrol etme gücüne sahip olduğunu söyleyen şaman, suda kaybolan bir adamı bulmak için suya dalınca timsah tarafından suya çekilip öldürüldü.

GENCİN CESEDİNİ ARIYORDU

Endonezya'da Suprianto isimli adam, bir önceki gün gölde ölen gencin cesedini bulmak için suya girdi.

DOĞAÜSTÜ GÜÇLERİM VAR DEDİ

Timsahlar üzerinde doğaüstü bir kontrol etme gücü olduğunu söyleyen şamana kimse müdahale etmedi.

TİMSAH SUYUN ALTINA ÇEKİP ÖLDÜRDÜ

Suya giren adam bir kaç dakika sonra kıyıya yaklaşan bir timsah tarafından suyun altına çekilip öldürüldü. O anlar çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi.

Polis yetkilileri, son bir kaç ayda üç kişinin daha aynı bölgede timsahlar tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Kaynak: haberinburada