İnsan sağlığına ve doğaya zararı nedeniyle kullanımı sık sık tartışma konusu olan naylon poşetler, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren ücretli hale gelecek. Naylon poşetler için ilk etapta 25 - 50 kuruş arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

"HEM SAĞLIĞIMIZI HEM EKOSİSTEMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Doğada çözülmesi yıllar süren naylon poşetin kullanımının azaltılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Naylon poşet hem sağlığımızı hem de ekosistemi olumsuz yönde tehdit ediyor. Ülkemizde ortalama veriler ile bir aylık naylon poşet tüketimi 250 bin ton civarında. Hem vatandaş kendi sağlığı için hem de ilgili bakanlıklar çevre kirliliğine karşı naylon poşet kullanımı konusunda tedbir almalıdır" dedi.

1 OCAK 2018'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Naylon poşet kullanımının artışına yönelik çözümler üretildiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde bir marketin aylık ortalama poşet tüketimi 10 ton civarında. Yaklaşık 25 bin market olduğunu varsayarsak aylık naylon poşet tüketimini en az 250 bin ton civarında. Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetler marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren 25 kuruş veya 50 kuruş gibi cüzi bir miktar ile satılacak. Gelişmiş ülkelerin çoğunda da bu şekilde uygulama zaten mevcut. Kullanımı azaltmaya yönelik başka bir çözüm de bakanlıkların kamu spotu gibi yayınlarla naylon poşetin insan sağlığına ve doğaya verdiği zararları halka aktarmak olacaktır" diye konuştu.

"ALIŞVERİŞLERDE FİLE, KESE KAĞIDI VE BEZ ÇANTALAR KULLANILMALI"

Naylon poşetlerin çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini vurgulayan Palandöken, "Naylon poşet ya da torbaların kansere neden olduğu uzun yıllardır biliniyor, fakat kullanımı son yıllarda arttı. Ülkemiz Avrupa ülkeleri arasında kansere en çok harcama yapan ilk 6 ülke içerisinde. Ülke çapında ciddi bir geri dönüşüm bilinci ve sistemi oluşturmak gerekiyor. Vatandaşımız pazar ve market alışverişlerinde artık file, sağlam kese kağıtları veya bez çantalar kullanmaya başlamalı. Sadece insan sağlığı değil yaşadığımız çevre de ciddi şekilde zarar görüyor. TÜİK'in 2015 verilerine göre çevreyi, havayı, toprağı ve iklimi korumak amacıyla yapılan harcamalar 25 milyar 900 milyon lira oldu. 2016'da ise bu rakam 30 milyar liraya yükseldi. Her birey kendi sorumluluk bilinci ile hareket ederse doğayı korumak adına bu kadar harcama yapmak zorunda kalmayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada