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doğu buz tuttu; göle -35

DOĞU BUZ TUTTU; GÖLE -35

Ardahan'da vatandaşlar soğukla mücadele ediyor.

Tarih : 04 Ocak 2017, 09:08
Puan Ver : Doğu Buz Tuttu; Göle -35(7/10)9


Ardahan'da vatandaşlar soğukla mücadele ediyor. Eksi 35 dereceyi gören Ardahan'ın Göle ilçesinde araçlar soğuktan çalışmadı.



Kentte kar yağışından sonra etkisini iyice gösteren soğuk hava, adeta hayatı felç etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceyi bulduğu kentte, en büyük sıkıntıyı sürücüler yaşıyor. Dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.



Vatandaşlardan Ozan Livaneli Bulga, "Ardahan'da yaşıyoruz ve donuyoruz. Sabah saatlerinde eksi 34'ü gördük. Soğukla mücadele ediyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz." dedi.



Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 35 derece ile Göle ilçesinde ölçülürken, Ardahan'da eksi 30, Çıldır'da eksi 29, Damal'da eksi 22 ve Posof'ta eksi 15 derece olarak ölçüldü



 



kaynak:haberler








Etiketler: Doğu  Buz  Tuttu;  Göle  -35    haber

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