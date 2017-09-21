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Dolandırıcılar, Kuyumcuda Sahte Altın Bozdururken Kameraya Yakalandı

DOLANDIRICILAR, KUYUMCUDA SAHTE ALTIN BOZDURURKEN KAMERAYA YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta, kuyumculara sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2'si kadın, 4 kişi, gözaltına alındı.

Tarih : 21 Eylül 2017, 10:40
Puan Ver : Dolandırıcılar, Kuyumcuda Sahte Altın Bozdururken Kameraya Yakalandı(7/10)3

Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde, kuyumculara sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2'si kadın, 4 kişi, gözaltına alındı.

OTOMOBİLDE ARAMA YAPTILAR

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğle saatlerinde, ihbar üzerine altın bozdurmaya çalışırken hareketlerinden şüphelenilen bir kadının yakalanması için çalışma başlattı. İlçenin giriş ve çıkışlarını tutan polis, 33 plakalı bir otomobili durdurup, arama yaptı.GÖZALTINA ALINDILAR

Aramada 13 parça halinde 320 gram sahte ziynet eşyası ele geçirildi. Sahte altına el koyan ekipler, otomobildeki 31 yaşındaki Güney Ö. ve 35 yaşındaki Şöhret Ö. isimli kadınlar ile 41 yaşındaki Bora S. ve 38 yaşındaki Erkut E.'yi gözaltına aldı.KAMERAYA YAKALANDILAR

Yapılan incelemede kadın şüphelilerin, ilçedeki bir kuyumcudan sahte altın bozdurup, karşılığında 2 bin 700 lira aldığı belirlendi. Dolandırıcılık anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kadının farklı zamanlarda kuyumcuya girip, sahte altınları bozdurdukları görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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