Van'da internet üzerinden sim kartı kopyalanarak bankadaki vadeli ve vadesiz hesaplardaki paraları kredi kartına aktarıldıktan sonra 36 bin TL'lik taksitli alışveriş yapılıp dolandırıldığını belirten Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Eğitim Parkı'ında İdari İşler Müdürü Cesim Yarız, bu mağduriyetinden dolayı üniversiteyi kazanan kızını okula gönderemediğini söyledi. Yarız, "Bununla ilgili şu ana kadar 15 dilekçe hem ilgili bankaya hem de ilgili operatöre verdim. Ancak bugüne kadar herhangi bir bilgilendirme ve olumlu bir sonuç çıkmadı. Kızım da dolandırıcıların mağduru oldu" dedi

"GELEN SMS'LE DOLDIRILDIĞIMI ANLADIM"

Van'da 31 Ağustos 2017 tarihinde Kurban Bayramı tatilinde kendisine gelen bir mesajla dolandırıldığını anladığın anlatan Cesim Yarız, sim kartının kopyalandığını ve ardından hesabının bulunduğu bankayla irtibata geçerek, internet üzerinden satış yapan bir firmadan 36 bin TL'lik taksitli alışveriş yapıldığını söyledi.

BAYRAM TATİLİ GÜNÜ TELEFONA ULAŞILAMADI

Dolandırıcıların önce bir telefon bayisinden kendi adına sim kartı çıkardığını, sonra bankayla irtibata geçilerek adına görüşmeler yapıldığını, ardından banka kartı ve kredi kartı bilgileriyle internet üzerinden 7 adet taksitli alışveriş yapıldığını anlatan Yarız, "31 Ağustos'ta bayram tatili öğleden sonra cep telefonuma ulaşılamadı. Ben de bayiye gittim. Saat 16.20 civarında sim kartı çıkardım. Bana telefonumun arızalı olduğunu ve sim kartının değişmesi gerektiğini söylediler. Yeni sim kartını aldık ve telefona taktık. Sonra ben arama yapabiliyorken, birileri beni arayamıyor. Ardından bir daha bayiye gittik. Yine telefonun arızalı deyince, müşteri hizmetlerini aradım bir kod verdiler. Verilen kodu telefona girdim ve telefon açıldı. Biz de evimize döndük. Öbür gün bayram. Bayramdan sonra bankadan 'hesabınız eksi bakiyeye düşmüştür' şeklinde bir mesaj geldi. Bunun üzerine telaşla müşteri hizmetlerini aradım. Önce 16 bin lira dediler. Sonra öğrendim ki toplam 36 bin lira. Bir kredi kartımın limiti, artı vadeli hesabım, vadesiz hesabım bozdurulup kredi kartına aktarılıyor. İstanbul'da yeri belli olan bir yerde 7 adet alışveriş yapılıyor. Bunun bilgi belgelerini aldım polis karakoluna gittim" dedi.

SİM KARTI KOPYALANMIŞ

Olayın bilgisi dışında gerçekleştiğini ve bu yüzden yaklaşık 20 gündür büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Yarız, bankaya bugüne kadar verdiği 15 dilekçeden hiçbir sonuç alınamadığını anlattı.

Yarız, "Bankaya faksladım. 'Asla benim öyle bir harcamam yok ve bilgim dışında gerçekleşen bir olaydır' dedim. Alışveriş yapan yere ulaştım. Öyle bir alışverişimin olmadığına dair dilekçe yazdım. 20 gündür ilgili bankaya yazı yazdım. Banka ve alışveriş yapılan site bana, 'şifreyle yapılmış' dedi. Sonra öğreniyorum ki sim kartım kopyalanmış. Aynı gün 13.20 sıralarında bilgim dışında bayiden sim kartı kopyalanmış. Sim kartı kopyalandığı için gelen mesajların hiçbiri bana gelmemiş. Saat 13.21'de kart çıkarılmış ve saat 13.28'de 5 defa banka müşteri hizmetleri aranmış. İşlemlerin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Arkasından internetten alışveriş yapılmış"dedi.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN KIZIM DOLANDIRICILARIN MAĞDURU OLDU

Nakit parayla birlikte 20 bin lira da borca girdiğinden dolayı Artvin Çoruh Üniversitesi'ni kazanan kızını okula gönderemediğini belirten Yarız,"Sistemle ilgili problem var. Defalarca bankayı arıyoruz, yüzlerce defa şubeye uğruyoruz, binlerce yazı yazıyoruz; ne geri dönen, ne bilgi veren var. Böyle bir mağduriyet yaşıyorum. İlginç bir olay, büyük bir dolandırıcılık vakası bu kadar basit olmamalı. Kızım Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandı, gönderemedim. Çünkü elimizdeki nakit paranın gitmesiyle birlikte, aynı zamanda 20 bin lira da borca girdim. Banka ödemeyi durdurmalı en azından. Şu olay araştırılsın işin içinde bu kadar şey var "dedi.

AYNI ŞEKİLDE 5 KİŞİ DAHA DOLANDIRILMIŞ

Bankadaki bilgilerin ele geçirilmesinin bu kadar basit olmaması gerektiğini de anlatan Yariz,şöyle konuştu:

"Sistemle ilgili problemler var bu araştırılsın. Birileri bilgilerimizi ele geçiriyor. Annemin kızlık soyadını başkasının bilmesi imkansız bir olay. Bu kadar basit olmamalıdır. Bunun için önlem alınsın. En azında başkaları mağdur edilmesin. Bu olay çok detaylı bir şekilde incelenebilir. Benim durumumda olan 5 kişi daha aynı yöntem,aynı banka ve aynı alışveriş sitesinde benim gibi dolandırıldığını öğrendim. Ben bütün yasal haklarımı arayacağım. Ama bu süre içinde ben mağdur oluyorum. Sistemden, güvenliğimden banka sorumludur. Bundan sonra olacak olaylar için de önlemini banka alacak. Bilgim dışında olan bir şeyse banka bunu iade etmek zorundadır. İlgisiz alakasızlıktan çok şikayetçiyim. Bir şekilde bunlara prim tanınıyor diye düşünüyorum."

Kaynak: haberinburada