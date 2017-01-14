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dolar çakılmaya devam ediyor!

DOLAR ÇAKILMAYA DEVAM EDİYOR!

Merkez Bankası'nın ikinci hamlesinden sonra dolar 3,72'ün altını gördü.

Tarih : 14 Ocak 2017, 11:48
Puan Ver : Dolar Çakılmaya Devam Ediyor!(7/10)8


Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü. Merkez'in bu hamlesi doları 3,72 seviyesine geriletti.



MERKEZ'İN İLK HAMLESİ DOLARI 3.83'E GETİRMİŞTİ



Dün 3,94'ü aşarak tüm zamanların en yükseğini gören dolar, 3,9290 seviyesindeyken Merkez'den gelen hamleyle düştü. Dolar/TL TCMB'nin miktar yöntemiyle haftalık repo ihalesi açmamasının ardından 3,92 civarından 3,83'ün altına kadar gerilemişti.



GEÇ LİKİDİTE PENCERESİNDEN YARARLANACAK



Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ancak bankalar MB'den yüzde 8,50 faizle kotasyon yoluyla repo imkanından ve yüzde 100 faizle geç likidite penceresinden de yararlanabilecek.



MERKEZ SIKI DURUYOR



Merkez'in 1 hafta vadeli repo ihalesi açmaması likidite politikasında daha sıkı bir duruş anlamına geliyor. TCMB haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonluyordu.



 



kaynak:sabah








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