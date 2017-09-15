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Dolar Güne Düşüşle Başladı

DOLAR GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

İstanbul Kapalıçarşı'da dünü 3.4500'ten kapatan dolar/TL yeni güne 3.4362 lira seviyesinde başladı.

Tarih : 15 Eylül 2017, 11:00
Puan Ver : Dolar Güne Düşüşle Başladı(7/10)3

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.4362 seviyesinde. Dolar dün günü 3.4500'den kapatmıştı. Euro/TL 4.0942'den işlem görürken, euro/dolar 1.1912 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 55.27, altının ons fiyatı da 1329.34 dolardan işlem görüyor.

DOLARDA KARARSIZ GÖRÜNÜM SÜRÜYOR

Merkez Bankası beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi. ABD'de ise enfl asyon piyasa beklentilerini aştı. Enfl asyonun beklentilerin üzerinde artması, Fed'in faiz artırımına gitme olasılığını bir miktar güçlendirmiş durumda. Gün içinde 3.4460- 3.4780 aralığında işlemlerin geçtiği dolar/TL'de gün 3.45 seviyelerinde sona erdi.

Dolar/TL'de görüntüyü değiştirebilecek olan 3.4750 direncinin takip edildiğini belirten analistler, bu seviyenin üzerindeki kapanışların fiyatlamayı 3.50-3.51 bölgesine kadar taşıyabileceğini ifade ediyor. Satıcılı seyrin hız kazanabilmesi içinse öncelikle 3.45 desteğinin kırılması gerektiği değerlendirmesi yapılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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