DOLAR GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
İstanbul Kapalıçarşı'da dünü 3.4500'ten kapatan dolar/TL yeni güne 3.4362 lira seviyesinde başladı.
Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.4362 seviyesinde. Dolar dün günü 3.4500'den kapatmıştı. Euro/TL 4.0942'den işlem görürken, euro/dolar 1.1912 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 55.27, altının ons fiyatı da 1329.34 dolardan işlem görüyor.
DOLARDA KARARSIZ GÖRÜNÜM SÜRÜYOR
Merkez Bankası beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi. ABD'de ise enfl asyon piyasa beklentilerini aştı. Enfl asyonun beklentilerin üzerinde artması, Fed'in faiz artırımına gitme olasılığını bir miktar güçlendirmiş durumda. Gün içinde 3.4460- 3.4780 aralığında işlemlerin geçtiği dolar/TL'de gün 3.45 seviyelerinde sona erdi.
Dolar/TL'de görüntüyü değiştirebilecek olan 3.4750 direncinin takip edildiğini belirten analistler, bu seviyenin üzerindeki kapanışların fiyatlamayı 3.50-3.51 bölgesine kadar taşıyabileceğini ifade ediyor. Satıcılı seyrin hız kazanabilmesi içinse öncelikle 3.45 desteğinin kırılması gerektiği değerlendirmesi yapılıyor.
Kaynak: haberinburada
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