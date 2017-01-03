DOLAR NE KADAR OLDU?
Piyasalarda gözler 2016 ihracat verisi ve Aralık 2016 enflasyonuna çevrilmişken dolar/TL güne 3.53 seviyesinde başladı.
Piyasalar Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıklayacağı 2016 yılı ihracat rakamlarını beklerken dolar saat 07:49'da güne 3.5367-3.5379 TL seviyelerinden başladı.
Euro aynı saatte 3.7098/3.7116 TL seviyelerinden işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da gram altın 131 TL, çeyrek altın 216 TL, yarım altın 433 TL, tam altın ise 858 TL'den alıcısını bulacak.
kaynak:sözcü
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