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dolar rekor kırmaya devam ediyor!

DOLAR REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR!

Geçen haftayı 3.63 TL seviyelerinden tamamlayan dolar, yeni haftaya rekor kırarak başladı. Dolar 3.7388 TL'ye euro ise 3.9338 TL'ye çıkarak yeni tarihi zirvelerini gördü

Tarih : 09 Ocak 2017, 13:39
Puan Ver : Dolar Rekor Kırmaya Devam Ediyor!(7/10)9


Dolar haftaya rekorla başladı. İlk işlemlerde dolar 3.73 TL'yi de aşarak 3.7388 TL ile tarihi zirvesine çıktı. Euro ise 3.93 TL'yi geçti.



Bugün iç piyasada Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri, TBMM'de görüşmelerine başlanması beklenen başkanlık

sistemini öngören anayasa değişikliği paketi takip edilecek. Küresel piyasalarda dolar geçtiğimiz Cuma günü açıklanan

tarım dışı istihdam verilerinin maaş artışlarında bir ilerleme görüldüğünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artışı

ihtimalini güçlendirmesiyle beraber değer kazanıyor. Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor.



 



kaynak:habertürk








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