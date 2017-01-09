

Dolar haftaya rekorla başladı. İlk işlemlerde dolar 3.73 TL'yi de aşarak 3.7388 TL ile tarihi zirvesine çıktı. Euro ise 3.93 TL'yi geçti.



Bugün iç piyasada Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri, TBMM'de görüşmelerine başlanması beklenen başkanlık



sistemini öngören anayasa değişikliği paketi takip edilecek. Küresel piyasalarda dolar geçtiğimiz Cuma günü açıklanan



tarım dışı istihdam verilerinin maaş artışlarında bir ilerleme görüldüğünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artışı



ihtimalini güçlendirmesiyle beraber değer kazanıyor. Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor.







kaynak:habertürk