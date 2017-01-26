Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

dolar/tl 3.86'yı gördü

DOLAR/TL 3.86'YI GÖRDÜ

Merkez Bankası'nın 500 milyon dolarlık Döviz depo ihalesine 1.28 milyar dolar teklif gelmesi ve Başbakan Yıldırım'ın OHAL'in devam edeceğini açıklamasının ardından dolar yükselişe geçti.

Tarih : 26 Ocak 2017, 13:05
Puan Ver : Dolar/Tl 3.86'yı Gördü(8/10)10


Merkez Bankası'nın 500 milyon dolarlık Döviz depo ihalesine 1.28 milyar dolar teklif gelmesi ve Başbakan Yıldırım'ın OHAL'in devam edeceğini açıklamasının ardından dolar yükselişe geçti.



Güne 3.8330'den başlayan daha sonra 3.8077'ye kadar gerileyen kur %0.8 artışla 3.8625'e kadar yükseldi.



TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı Döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 275 milyon dolarlık teklif geldi.



İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75, TL için yüzde 11 olarak ilan edilmişti.



RADARDA FITCH VAR



Bugün yurtiçinde kurun hareketinde etkili olabilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor, Merkez Bankası'nın adımları ve siyasi gelişmeler takip edilecek. ABD'de ise PMI Hizmet Endeksi ve yeni konut satış verileri izlenecek.



Kredi derecelendirme kurulu Fitch'in yarın Türkiye'nin not değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Olası bir not indiriminin TL varlıklar üzerinde negatif etki yapacağı belirtiliyor.



Fitch, Ağustos ayında Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise 15 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.



 



kaynak:bloomberght








Etiketler: Dolar/Tl  386    Gördü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER