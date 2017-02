Merkez Bankası'nın 500 milyon dolarlık Döviz depo ihalesine 1.28 milyar dolar teklif gelmesi ve Başbakan Yıldırım'ın OHAL'in devam edeceğini açıklamasının ardından dolar yükselişe geçti.







Güne 3.8330'den başlayan daha sonra 3.8077'ye kadar gerileyen kur %0.8 artışla 3.8625'e kadar yükseldi.







TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı Döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 275 milyon dolarlık teklif geldi.







İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75, TL için yüzde 11 olarak ilan edilmişti.







RADARDA FITCH VAR







Bugün yurtiçinde kurun hareketinde etkili olabilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor, Merkez Bankası'nın adımları ve siyasi gelişmeler takip edilecek. ABD'de ise PMI Hizmet Endeksi ve yeni konut satış verileri izlenecek.







Kredi derecelendirme kurulu Fitch'in yarın Türkiye'nin not değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Olası bir not indiriminin TL varlıklar üzerinde negatif etki yapacağı belirtiliyor.







Fitch, Ağustos ayında Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise 15 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.







kaynak:bloomberght