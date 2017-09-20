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Domates için Rusya şart koştu iddiasına bakanlıktan yalanlama!

DOMATES İÇİN RUSYA ŞART KOŞTU İDDİASINA BAKANLIKTAN YALANLAMA!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı'nda, domates ihracatıyla et ithalatı konularının birbiriyle ilişkilendirilmesinin söz konusu olmadığı belirtti.

Tarih : 20 Eylül 2017, 18:10
Puan Ver : Domates İçin Rusya Şart Koştu İddiasına Bakanlıktan Yalanlama!(5/10)1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Domatesin yolunu, et ithalatı açtı" başlıklı haberde, "Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1.Dönem Toplantısı'nda, Rusya'nın domates ithalatına karşılık Türkiye'ye et ithal etmesi şartı getirdiği ve Ankara'nın da bu talebe onay verdiği" şeklinde ifadeler yer aldığı anımsatıldı. 13-14 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilen toplantıda; veteriner izleme ve hayvan sağlığı, balıkçılık ve su ürünleri, bitkisel üretim ve bitki karantina, kırsal kalkınma, tarımsal araştırmalar, tarımsal ticaret konu başlıklarının görüşüldüğü aktarılan açıklamada, ayrıca başta meyve sebze ihracatı olmak üzere, beyaz et, kırmızı et, domates, patlıcan ve nar ticareti konularında görüşmeler yapıldığı belirtildi.

SÖZ KONUSU DEĞİL

Açıklamada, Türk ve Rus tarafının karşılıklı et ve et ürünleriyle hayvan yemi ve yem materyali ticareti konusundaki taleplerini gündeme getirdiklerinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Domates konusunda da Rusya Federasyonu hükümet kararnamesiyle karantinaya ilişkin teknik hususlarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi noktasında olumlu görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplantı neticesinde hazırlanan ve iki ülkenin talep ve isteklerinin bir araya getirildiği ortak mutabakat metni, her iki ülkenin bakan yardımcıları tarafından imzalanmıştır. Söz konusu toplantıda, domates ihracatıyla et ithalatı konularının birbiriyle ilişkilendirilmesi söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla toplantıdaki görüşme sürecinin haberde iddia edildiği gibi olmadığı açıklıkla görülmektedir. Et ithalatı uygulaması ancak önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulması, akabinde gerekli sağlık şartlarını taşıması ve Türkiye tarafından uygunluğunun tespit edilmesi durumunda ayrıca değerlendirilebilecektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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