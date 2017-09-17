DONALD TRUMP'I HER DEFASINDA MATİZ EDEN MELENİA, AYNI DURUMA DÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melenia'nın sadece elini sıkıp sahneden gönderdi. Her defasında kocasını matiz eden Melenia'nın kendisi aynı duruma düştü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yapmadan önce kendisini sahnede karşılayan First Lady'nin elini ciddi bir şekilde sıktı ve kadını sahneden aşağıya uğurladı. Trump'ın kendisinden önce konuşma yapan karısına sarılmaması ve sadece 'iyi iş yaptın' diye uğurlaması ilginç bir durum olarak değerlendirildi.
SARILMADI BİLE
İngiliz basını, Trump'ın eşi Melania Trump'a karşı davranışının ilginç karşılandığını yazdı. Trump, kendisini sahnede karşılayan Melania Trump'a sarılmak yerine sadece elini sıktı ve "Şimdi oturmaya git" dedi.
İLİŞKİLERİNİN DURUMU İYİ DEĞİL
Mail Online, bu olayın çiftin vucüt dillerinin kötü bir ilişki sinyali verdiği ilk durum olmadığını yazdı. Maryland'daki askeri üste konuşma yapan Trump'ın karısına karşı davranışı, daha önceki ABD Başkanlarına kıyasla 'daha kaba' olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: haberinburada
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