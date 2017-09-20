DONDURMA ÇUBUĞUNDAKİ ŞİFREYLE ÇEKİLİŞE GİRDİ, 500 BİN LİRALIK ARACIN SAHİBİ OLDU
Dondurma çubuğundaki şifreyle çekilişe katılan üniversite mezunu bisiklet tamircisi, 500 bin lira değerindeki otomobilin sahibi oldu.
Ordu'da yaşayan ve bisiklet tamirciliği yapan üniversite mezunu Engin Yiğenoğlu'na bir dondurma firmasının çekilişinde 500 bin lira değerinde lüks otomobil çıktı.
BİSİKLET TAMİRCİLİĞİ YAPIYORDU
Türkiye'de bir dondurma firması tarafından iki kişiye verilecek olan lüks otomobillerden birinin sahibi, yapılan çekiliş sonucuna göre Ünye'de yaşayan Engin Yiğenoğlu oldu. Açık Öğretim Fakültesi'nden 4 yıllık İktisat Bölümü mezunu olan ve iş bulamadığı için ağabeyine ait bisiklet satışı ve tamiri yapılan işyerinde çalışan Yiğenoğlu, yaklaşık 500 bin lira değerindeki otomobili kazandığını öğrenince büyük sevinç yaşadı.
"3 YILDIR BU KAMPANYAYA KATILIYORDUM"
Yediği dondurmanın çubuğunda yazan şifreyi internet üzerinden kampanya sayfasına yazarak çekilişe katıldığını belirten Yiğenoğlu, "3 yıldır bu kampanyaya katılıyordum. Bu yıl da şansımı denedim. Kampanya sonucu 16 Eylül'de açıklandığında çok şaşırdım" dedi.
"VERGİSİNİ KARŞILAYACAK DURUMUM YOK"
Kendisinden istenen belgeleri toplayıp firmaya gönderdiğini belirten Yiğenoğlu, "Firmadan gelecek haberi bekliyorum. Benim öğrendiğim bilgi otomobilin değeri yüksek olduğu için yüksek miktarda da bir vergisi var. Bunu karşılayacak durumum yok. Yakınlarım kanalıyla bankadan kredi alıp bu parayı ödemeyi planlıyoruz. Otomobili aldığımda ise değeri miktarında satmak istiyorum. Değeri verilmezse kendim alacağım" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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