Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BAŞLADI! 1 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU


Dönüş Yoğunluğu Başladı! 1 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu
Tarih : 02 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : Dönüş Yoğunluğu Başladı! 1 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu(8/10)4

Çanakkale'de 10 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Bayramın son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler, feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ YOLLARA DÜŞTÜLER

Çanakkale'de, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler yollara düştü. Tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 10 günlük Kurban Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi'nden dönüş yoluna geçti.8 FERİBOT SAATSİZ SEFER YAPIYOR

Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, Çanakkale'den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile saatsiz sefer yapıyor.

Haberin diğer fotoğrafları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dönüş  Yoğunluğu  Başladı  1  Kilometrelik  Araç  Kuyruğu  Oluştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER