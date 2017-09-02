DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BAŞLADI! 1 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Çanakkale'de 10 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Bayramın son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler, feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
BAYRAMIN 2. GÜNÜ YOLLARA DÜŞTÜLER
Çanakkale'de, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler yollara düştü. Tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 10 günlük Kurban Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi'nden dönüş yoluna geçti.8 FERİBOT SAATSİZ SEFER YAPIYOR
Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, Çanakkale'den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile saatsiz sefer yapıyor.
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Kaynak: haberinburada
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