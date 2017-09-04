10 günlük bayram tatilini fırsat bilen tatilcilerin dönüş yolculuğu bugün de devam ediyor. Yola çıkacaklar ya da yolda olanlar için işte trafikteki son durum...

Kurban Bayramı'nı fırsat bilip araçlarıyla şehir dışına çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu, bayramın son gününde de devam ediyor. Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar ya da araç arızaları yaşanıyor.

TEM'DEKİ YOĞUNLUK SÜRÜYOR

İstanbul yönünde dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar, bayramın dördüncü gününde de Kocaeli TEM Otoyolu'nda yer yer yoğunluğa yol açtı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğunluk, özellikle İzmit Bekirdere viyadükleri ile Gültepe Tünelleri arasında etkisini gösteriyor.İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 10.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 4 seviyesinde seyrediyor.Yandex trafik verilerine göre ise saat 10.30 itibariyle karayollarında son durum şöyle:

Kaynak: haberinburada