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DÖNÜŞE GEÇEN TATİLCİLER BODRUM'DAN ÇIKAMADI! 2 KİLOMETRELİK YOL, 20 DAKİKA SÜRDÜ


Dönüşe Geçen Tatilciler Bodrum'dan Çıkamadı! 2 Kilometrelik Yol, 20 Dakika Sürdü
Tarih : 03 Eylül 2017, 15:30
Puan Ver : Dönüşe Geçen Tatilciler Bodrum'dan Çıkamadı! 2 Kilometrelik Yol, 20 Dakika Sürdü(6/10)2

Bayram tatili için Bodrum'a gelenler, bugünden itibaren geldikleri illere dönmeye başladı. Dönüş yoğunluğu ise bu sabahtan itibaren giderek arttı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Emin Anter Bulvarı'nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu.

2 KİLOMETRELİK YOL, 20 DAKİKA SÜRDÜ

İki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan otomobiller Milas yönüne hareket etti. Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise büyük hareketlilik yaşandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ek uçak seferleri düzenlendi.ÇANAKKALE'DE 2,5 KM'LİK KUYRUK

Çanakkale'de, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de yollara düşen tatilcilerin kuyruk çilesi artarak devam ediyor. 10 günlük Kurban Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi'nden dönüş yoluna geçti. Dün zaman zaman 1 kilometreyi bulan kuyruk, bugün ise yaklaşık 2,5 kilometreye ulaştı. Kuyrukta bekleyen tatilciler, yaklaşık 1,5 saattir kuyrukta beklediklerini ifade etti.8 FERİBOT SAATSİZ SEFER YAPIYOR

Trafikte aksama yaşanmaması için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, yoğun çaba sarf ediyor. Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, Çanakkale'den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile saatsiz sefer yapıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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