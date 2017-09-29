DORTMUND KALECİSİ BÜRKİ'NİN İLGİNÇ TOTEMİ MAÇTAN ÖNCE TOPA DOKUNMAK
Borussia Dortmund'un İsviçreli file bekçisi Roman Bürki'nin totemi izleyenleri güldürüyor. Bürki her maçtan önce topa dokunmadan oyuna başlamıyor.
Sporcular bazen tuhaf olabiliyor. Özellikle futboldaki bazı ilginç karakterler, oyunun dünya çapında bu kadar sevilmesinin en büyük nedenlerinden biri. Bu bağlamda batıl inançlar ve totemler de oyunun önemli bir parçası haline geliyor. Laurent Blanc'ın 1998 Dünya Kupası'nda Fabian Barthez'in saçsız başını öpmesi, Bobby Moore'un soyunma odasında şortu giyen en son oyuncu olma konusundaki ısrarı gibi.
BÜRKİ'NİN İLGİNÇ TOTEMİ
Bugünlerde ise Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Burki maç öncesi totemleriyle çok konuşulan isim haline geldi. 2015 yılından bu yana Dortmund forması giyen kaleci, santradan önce bir ritüeli yapmak zorunda: Topa dokunmak.
Kaynak: haberinburada
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