Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi

Dortmund Kalecisi Bürki'nin İlginç Totemi Maçtan Önce Topa Dokunmak

DORTMUND KALECİSİ BÜRKİ'NİN İLGİNÇ TOTEMİ MAÇTAN ÖNCE TOPA DOKUNMAK

Borussia Dortmund'un İsviçreli file bekçisi Roman Bürki'nin totemi izleyenleri güldürüyor. Bürki her maçtan önce topa dokunmadan oyuna başlamıyor.

Tarih : 29 Eylül 2017, 12:30
Puan Ver : Dortmund Kalecisi Bürki'nin İlginç Totemi Maçtan Önce Topa Dokunmak(6/10)2

Sporcular bazen tuhaf olabiliyor. Özellikle futboldaki bazı ilginç karakterler, oyunun dünya çapında bu kadar sevilmesinin en büyük nedenlerinden biri. Bu bağlamda batıl inançlar ve totemler de oyunun önemli bir parçası haline geliyor. Laurent Blanc'ın 1998 Dünya Kupası'nda Fabian Barthez'in saçsız başını öpmesi, Bobby Moore'un soyunma odasında şortu giyen en son oyuncu olma konusundaki ısrarı gibi.

BÜRKİ'NİN İLGİNÇ TOTEMİ

Bugünlerde ise Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Burki maç öncesi totemleriyle çok konuşulan isim haline geldi. 2015 yılından bu yana Dortmund forması giyen kaleci, santradan önce bir ritüeli yapmak zorunda: Topa dokunmak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dortmund  Kalecisi  Bürki  Nin  İlginç  Totemi  Maçtan  Önce  Topa  Dokunmak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER