Sporcular bazen tuhaf olabiliyor. Özellikle futboldaki bazı ilginç karakterler, oyunun dünya çapında bu kadar sevilmesinin en büyük nedenlerinden biri. Bu bağlamda batıl inançlar ve totemler de oyunun önemli bir parçası haline geliyor. Laurent Blanc'ın 1998 Dünya Kupası'nda Fabian Barthez'in saçsız başını öpmesi, Bobby Moore'un soyunma odasında şortu giyen en son oyuncu olma konusundaki ısrarı gibi.

BÜRKİ'NİN İLGİNÇ TOTEMİ

Bugünlerde ise Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Burki maç öncesi totemleriyle çok konuşulan isim haline geldi. 2015 yılından bu yana Dortmund forması giyen kaleci, santradan önce bir ritüeli yapmak zorunda: Topa dokunmak.

Kaynak: haberinburada