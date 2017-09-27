DORTMUND REAL-MADRİD MAÇINDA RAMOS TOPU ÇİZGİDEN ELLE ÇIKARDI, HAKEM DEVAM DEDİ
Dün sahasında Dortmund, Real Madrid'i konuk etti. Real Madrid'in 3-1 kazandığı karşılaşmada Hollandalı Hakem Kuipers'in maçın sonucuna etki eden hatası çok konuşuldu.
Maç 0-0 devam ederken 14. dakikada Maximilian Philipp'in soldan kaleye gönderdiği top kaleci Navas'tan sekti, daha sonra kale çizgisindeki Sergio Ramos bariz bir biçimde meşin yuvarlağı elle uzaklaştırdı.
NURİ ŞAHİN ÇOK SİNİRLENDİ
Hakem Kuipers, bu pozisyonda "devam" diyerek gecenin skandalına imza attı.
Penaltıları güme giden Borussia Dortmundlu oyuncular, Nuri Şahin önderliğinde Hollandalı hakemin etrafını sararak yoğun itiraz etseler de karar değişmedi.
Kaynak: haberinburada
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