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DRONE ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ: DÜĞÜNLERDE KULLANILIYOR!


Drone eleştirilerine yanıt verdi: Düğünlerde kullanılıyor!
Tarih : 13 Eylül 2017, 19:50
Puan Ver : Drone Eleştirilerine Yanıt Verdi: Düğünlerde Kullanılıyor!(9/10)5

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeni iç tüzük çalışmalarında sona gelindiğini ve teklifin partilere sunalacağını söyledi. Meclis'te güvenlik amacıyla drone kullanılmasına gelen eleştirilere de cavp veren Kahraman, "Drone dediğiniz hadise düğünlerde kullanılıyor. Eviniz kapısı yok mu" dedi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'YLE PROTOKOL İMZALANDI

TBMM Başkanı Kahraman, TBMM ile İstanbul Üniversitesi arasında tarihi belgelerin dijital ortama aktarılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı. Protokolün imzaları atıldıktan sonra Kahraman gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"YARIN 'EYVAH' DEMEMEK İÇİN TEDBİR ALMALIYIZ"

Meclis'te alınan güvenlik tedbiriyle ilgili eleştirilere cevap veren Kahraman şunları söyledi:

Her türlü tedbiri almamız lazım. Ortalama günde 5 bin üzerinde insanın geldiği milletin kalbindeyiz. Yarın 'eyvah' dememek için ne tedbir varsa onu almalıyız. Hürriyetin kısıtlanması diye bir şey yok. Grup toplantısına katılıp parti başkanlarına varan saldırılar oldu.

"DRONE DEDİĞİNİZ HADİSE DÜĞÜNLERDE KULLANILIYOR"

Terör hadisesinin ne zaman nereden geleceği bilinmiyor. Drone dediğiniz hadise düğünlerde kullanılıyor. Gittiğiniz bir düğünde bir bakıyorsunuz fotoğraf çekiliyor. O kadar tabi bir hadise ki. 1920'den beri bu böyle. Evinizin kapısı yok mu!

"GÜÇLÜ BİR MECLİS OLACAK"

İç tüzük ve uyum yasalarına ilişkin soruya ise Kahraman şu cevabı verdi:

Meclis çok daha güçlü hale gelecek. Meclis içinde bakan olmayacak. Bu yüzden denetimi daha güçlü yapacak. Kanun tasarıları hükümetten geliyordu, olmayacak. Güçlü bir Meclis, kuvvetler ayrılığının gerektirdiği yapıda Meclis olacak. Millet önünde bu çalışmalarımız intikal edecektir. İç tüzük için 26 maddelik bir adaptasyon oldu. 160 madde civarında yeni iç tüzük çalışması oldu. Bu partilerin tasnifine sunulacaktır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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