İngiltere merkezli bir inşaat firması, Dubai'de yapacağı bin 133 dairelik lüks projedeki 653 daireyi, değeri bu yıl yüzde 400 artan sanal para birimi Bitcoin ile satacağını açıkladı.

Dubai'de 325 milyon dolar değerinde konut ve ticari gayrımenkul projesine başlayacak olan Knox Group, dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 22 hektar alana yapılacak ve iki adet kule ile bir alışveriş merkezinden oluşan projeye dahil olmak isteyenler ödemelerini dijital para birimi Bitcoin ile yapabilecek. 2017 yılında yüzde 400 civarında yükselen Bitcoin, şu sıralar Çin'den gelen yasaklama haberiyle dalgalı seyrediyor ve birim fiyatı 4 bin 500 - 5 bin dolar arasında değişiyor.

"KAZANÇLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN İYİ BİR FIRSAT"

Knox başkanı Doug Barrowman, bu kararlarının kripto para topluluklarının, özellikle de sisteme ilk girenlerin kazançlarını değerlendirmeleri açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekti. Peki evlerin fiyatı ne kadar?

Barones Michelle Mone ve Knox Başkanı Doug Barrowman

EN UCUZ EV 33 BITCOIN

2019 tamamlanacak ve Aston Plaza ismini alacak projeden 33 bitcoin, yani yaklaşık 150 bin dolar karşılığında stüdyo daire alınabilecek.

250 bin dolara satılan 1+1 evler için 54 bitcoin, 380 bin dolara satılan 2+1 daireler için de 80 bitcoin isteniyor. İskoçya doğumlu işadamı ilk yatırımcılara bazı ilave haklar da tanıyacaklarını belirtirken, iç mimarlık hizmetinin ve mobilyaların da bitcoin ile alınabileceğini belirtti.

SAHİBİ LORDLAR KAMARASI ÜYESİ

Bin 133 dairenin bulunduğu projeden 480 dairenin klasik metotlarla satıldığını belirten firma yetkilileri kalan dairelerinin bitcoin sahipleri için ayrıldığını belirtti.

Firmanın Dubai ortağı olan, aynı zamanda Lordlar Kamarası üyesi ve iç çamaşırı markası Ultimo'nun kurucusu, Barones Michelle Mone kripto para yatırımcılarının varlıklarını değişik alanlara yöneltebilmesi için büyük bir talep olduğunu, bazı teknoloji girişimlerinin para toplama etkinliklerini de Bitcoin vb. araçlarla yaptığının altını çizdi.

2008 yılında kurulan Knox firmasını gayrımenkul işlerinin yanı sıra özel sermaye ve mülk yönetimiyle de uğraşıyor. Şirket, yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kaynağı yönetiyor.

Kaynak: haberinburada