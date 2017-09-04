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DÜELLO SONRASI ALMANYA'DAN BİR PROVOKATİF AÇIKLAMA DAHA


Düello sonrası Almanya'dan bir provokatif açıklama daha
Tarih : 04 Eylül 2017, 15:00
Puan Ver : Düello Sonrası Almanya'dan Bir Provokatif Açıklama Daha(9/10)5

Almanya hükümetinden Ankara ile yaşanan gerginliği tırmandıracak bir açıklama daha geldi.



Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şu anda Türkiye'nin AB'ye üye olabilecek pozisyonda olmadığı belirtilirken, Türkiye'nin üyelik müzakereleriyle ilgili durumun Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak seçimlerden sonra AB düzeyinde tartışılacağı belirtildi.



"MERKEL, TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKMAK İÇİN AB LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK"



Hükümet sözcüsü, Merkel'in Ekim ayında Türkiye'nin üyelik müzakereleriyle ilgili diğer AB liderleriyle görüşeceğini belirtti. Sözcü müzakerelerin kesilmesi için tüm üye ülkelerin onayının gerektiğini söyledi.



"TÜRKİYE GÖZALTINA ALINAN ALMAN VATANDAŞLARDAN BİRİ SERBEST BIRAKILDI"



Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçtiğimiz günlerde Antalya Havalimanı'nda FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk asıllı iki Alman vatandaşından birinin serbest bırakıldığını duyurdu.



 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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