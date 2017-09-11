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Düellonun galibi 89'da belli oldu

DÜELLONUN GALİBİ 89'DA BELLİ OLDU

Süper Lig'de Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 89. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.

Tarih : 11 Eylül 2017, 22:40
Puan Ver : Düellonun Galibi 89'da Belli Oldu(6/10)2

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı ligin yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Kasımpaşa'ydı. Mücadelenin 2. dakikasında sol taraftan topla ilerleyen Trezeguet'in ceza sahasına açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan John Murillo, mücadelenin ilk golünü atarak Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. Evkur Yeni Malatyaspor'da 10. dakikada beraberlik golünü Eren Tozlu kaydetti. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

AYTAÇ KARA SKORA DENGEYİ GETİRDİ

Kasımpaşa, 2. yarıya da hızlı başlayan taraftı. 49. dakikada Eduok ve Neumayr 'ın geliştirdiği paslaşmada topla buluşan Trezeguet, yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Konuk ekip, mücadelenin 72. dakikasında bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Aytaç Kara'nın vuruşunda skor 2-2'ye geldi.

NEUMAYR NEFİS ATTI

Kasımpaşa, 82. dakikada öne geçmeye bir kez daha yaklaştı. Ceza sahasında sağ taraftan gelişen atakta altıpas içerisinde topla buluşan Mensah'ın vuruşunda top üst direkten döndü. Ev sahibi ekip, 89. dakikada Alman futbolcu Neumayr'ın attığı harika frikik golüyle yeniden öne geçti ve mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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