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Düğün Konvoyunu Gören Şaşırdı! Biçerdöveri Gelin Arabası Yaptılar

DÜĞÜN KONVOYUNU GÖREN ŞAŞIRDI! BİÇERDÖVERİ GELİN ARABASI YAPTILAR

Tokat'ta dünya evine giren çift, biçerdöveri gelin arabası olarak kullanarak düğün konvoyuna çıktı.

Tarih : 18 Eylül 2017, 15:20
Puan Ver : Düğün Konvoyunu Gören Şaşırdı! Biçerdöveri Gelin Arabası Yaptılar(6/10)2

Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaevine giren bir çift, gelin arabasına dönüştürdükleri biçerdöverle konvoy yaparak şehir turu attı."ÖMRÜMÜN HASADI"

Zile ilçesinde tarım sektörü ile uğraşan Cihan Onur (23) hayatını Rabia Onur (23) ile düzenlenen düğün töreni ile birleştirdi. Gelin arabası olarak süslenen biçerdöverin ön camına 'ömrümün hasadı' yazısı asıldı. Vatandaşlar ilk defa biçerdöverin gelin arabası olarak kullanılmasının şaşkınlığını yaşadı.

ARKADAŞLARI DA BİÇERDÖVER İLE GELDİ

Damadın 3 arkadaşının da biçerdöverle katıldığı konvoyda 4 biçerdöver önde otomobiller arkada şehir turu yapması ilginç görüntüler oluşturdu. Şehir turu öncesinde halay çeken çift gönüllerince eğlendi. Sıra gelinin biçerdövere binmesinde geldiğinde ise zor anlar yaşandı. Gelinlikle biçerdövere binmekte zor anlar yaşayan geline damat ve yakınları yardım etti.

"YILLARDIR HAYALİMDİ"

Damat Cihan Onur, çocukluktan beri kurduğu hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Tarım işiyle uğraşıyorum, yıllardır düğünümde yapmak istedim ve büyükte bir emek sarf ettik. Her şey de güzel oldu. Daha önce biçerdöverle gelin arabası yapılmadığı için biçerdöveri tercih ettik. Gelin almaya katılanlardan kimsenin haberi yoktu, sürpriz oldu" dedi.

"EŞİMİN ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERİ ÇEVİRMEDİM"

Gelin Rabia Onur ise değişik bir duygu yaşadıklarını ifade ederek, "Arkadaşları katkı sağladı, herkes yardımcı oldu. İlk başta olumsuz düşünsem de eşimin çocukluk hayalini geri çevirmedim. Gelinlikle araca binmenin zorlukları oldu. Üstesinden geldik" diye konuştu.

Düğün fotoğrafçısı Gökhan Polat, iki yıl önce çekimlerde itfaiye aracı kullandığını ve çok dikkat çektiğini, biçerdöverin gelin aracı olarak kullanılmadığını gördüğünü, damadın işinin de uygun olduğu için çekimde tercih ettiklerini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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