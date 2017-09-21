DÜNYA BEŞİK GİBİ SALLANIYOR! MEKSİKA'DAN SONRA JAPONYA VE VANUATU'DA DA DEPREM OLDU
Pasifik adaları Japonya ve Vanuatu'da peş peşe depremler meydana geldi.
ÖNCE MEKSİKA SONRA JAPONYA
Önceki gün Meksika'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, bugün de Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün, Japonya'nın güneydoğusunda Kamaişi kentinin 283 kilometre açığı olduğunu duyurdu.
DEPREMİN BİLANÇOSU HENÜZ AÇIKLANMADI
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ADA ÜLKESİ VANUATU DA SALLANDI
Japonya depreminden hemen sonra Avustralya'nın doğusundaki ada ülkesi Vanuatu'da 6,4 şiddetinde bir deprem kaydedildi.
Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide, 18 bin kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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