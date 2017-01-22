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dünya devinden tedarikçisine dava!

DÜNYA DEVİNDEN TEDARİKÇİSİNE DAVA!

Teknoloji devi Apple, tedarikçisine 1 milyar dolarlık rekor tazminat davası açtı. Dava, tedarikçinin haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle açıldı.

Tarih : 22 Ocak 2017, 10:13
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Teknoloji devi Apple'ın, tedarikçisi Qualcomm'a telif ücretleri hakkında haksız rekabete neden olduğu için 1 milyar dolarlık tazminat davası açtığı bildirildi.



APPLE, TEDARİKÇİSİNİ HAKSIZ YERE TELİF ÜCRET PAYI ALMAKLA SUÇLADI



Apple'dan yapılan açıklamada, şirketin akıllı telefon modeli olan iPhone'un içindeki çipleri üreten Qualcomm adlı Amerikalı şirketin, söz konusu çip teknolojisini sağlama karşılığında Apple'dan "haksız yere telif ücreti payı talebinde bulunduğu" belirtildi.



TEDARİKÇİ DİĞER TEKNOLOJİ DEVLERİNE GÖRE KAT FAZLA ÜCRET İSTİYOR



Açıklamada, Apple'ın anlaşması bulunan diğer teknoloji şirketlerinin patent ücretleriyle karşılaştırıldığında Qualcomm'un hepsinin toplamından 5 kat daha fazla lisans ücreti talep ettiği vurgulandı.



 



 



 



 



kaynak:akşam






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