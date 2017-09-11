TÜİK'in bugün açıkladığı 2. çeyrek GSYH büyüme rakamları sonrasında dünya devlerinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Finans kuruluşları, sıcağı sıcağına Türkiye'ye yönelik büyüme tahminlerini güncelledi.

GOLDMAN SACHS, ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 7 BÜYÜME ÖNGÖRÜYOR

Goldman Sachs, baz etkisine bağlı güçlü büyümenin 3. çeyrekte de devam etmesinin beklendiğini bildirdi. 3. çeyrekte ekonominin baz etkisinin yardımıyla yıllık bazda yüzde 7,0'a varan bir büyüme gösterebileceğini ifade eden Goldman Sachs, 4. çeyrekte büyümenin yavaşlayacağı beklentisini ve 2017'in tamamı için yüzde 5,0 olan büyüme tahminlerini değiştirmediklerini vurguladı.

2018 tahmini: Goldman Sachs, Kredi Garanti Fonu gibi destekleyici tedbirlerin uzatılması veya ek kamu harcamaları yapılması halinde büyümenin 2018'de yüzde 3,5 olan beklentilerinin üzerine çıkabileceğini de ifade etti.

MORGAN STANLEY DE BÜYÜME TAHMİNİNİ YUKARI ÇEKTİ

Morgan Stanley, Türkiye için 2017 yılı GSYH büyüme tahminini güçlü kredi büyümesinin etkisiyle ilk 6 ayda yaşanan güçlü büyümenin ardından yüzde 3,3'den yüzde 4,3'e çıkardı.

2018 tahmini: Morgan Stanley, Türkiye ekonomisinin gelecek yıla dair büyüme öngörüsünü ise değiştirmeyerek yüzde 2,8 oranında sabit tuttuğunu bildirdi.

NOMURA, TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME ÖNGÖRÜYOR

Japon finans kuruluşu Nomura, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 4,2'den yüzde 5,5'e yükselttiğini açıkladı.

2018 tahmini: Nomura, 2018'e ilişkin yüzde 3 seviyesindeki büyüme tahminin şimdilik sabit tutulduğu kaydedildi.

JP MORGAN, YÜZDE 4.6'DAN 5.3' YÜKSELTTİ

Amerikalı yatırım bankası J.P. Morgan da, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,6'dan yüzde 5,3'e yükselttiği açıkladı.

2018 tahmini: JP Morgan, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini ise değiştirmeyerek yüzde 3,1 seviyesinde tuttu.

Kaynak: haberinburada