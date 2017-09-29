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Dünya, Erdoğan'ın Barzani'ye Söylediği Sözleri Konuşuyor: Felç Edebilir

DÜNYA, ERDOĞAN'IN BARZANİ'YE SÖYLEDİĞİ SÖZLERİ KONUŞUYOR: FELÇ EDEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vana bizde. Kapattığımız anda o iş de bitti." sözlerini analiz eden El Cezire, Kuzey Irak için '"Felç edici olabilir." yorumunda bulundu.

Tarih : 29 Eylül 2017, 16:20
Puan Ver : Dünya, Erdoğan'ın Barzani'ye Söylediği Sözleri Konuşuyor: Felç Edebilir(10/10)6

Irak Kürt Bölgesi'nde gerçekleştirilen Barzani'nin referandumuna komşu ülkelerce gösterilen tepkiler ve uygulamaya konulan yaptırımlar dikkat çekiyor. Türkiye'nin Erbil'e petrol konusunda yaptığı uyarıları yansıtan yabancı medya organlarından El Cezire İngilizce, Ankara'nın Iraklı Kürtleri petrol ticaretinde "felç edici olabilecek kısıtlamalarla tehdit ettiği" yorumunu yaptı.

FELÇ EDİCİ KISITLAMALARLA TEHDİT ETTİ

El Cezire İngilizce, "Türkiye, Iraklı Kürtlerin Ankara'da alarm yaratan bir referandumunda Bağdat'tan bağımsızlığı desteklemeleri ardından petrol ticaretinde potansiyel olarak felç edici olabilecek kısıtlamalarla tehdit etti" sözlerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Giriş çıkış kapatılacak. Bakalım petrolünü nereye akıtacak ya da satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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