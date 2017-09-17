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Dünya Evine Giren Gizem Karaca'nın, Kerimcan Durmaz ile Yatak Dansı Olay Oldu

DÜNYA EVİNE GİREN GİZEM KARACA'NIN, KERİMCAN DURMAZ İLE YATAK DANSI OLAY OLDU

Güzel oyuncu gizem Karaca, nişanlısı Kemal Ekmekçi ile dünya evine girdi. Karaca, düğün öncesi Kerimcan Durmaz ve nedimeleri ile yatak dansı yaptı.

Tarih : 17 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : Dünya Evine Giren Gizem Karaca'nın, Kerimcan Durmaz İle Yatak Dansı Olay Oldu(5/10)1

Oyuncu Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi Bodrum Nikki Beach'te görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Karaca, düğün öncesi nikah şahidi Kerimcan Durmaz ve nedimeleri ile yatakta dans etti.

NİKAH ŞAHİDİ KERİMCAN DURMAZ OLDU

Geçtiğimiz mayıs ayında Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, dün gece Bodrum Nikki Beach Resort &SPA'da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Oyuncunun özel olarak çiçeklerle hazırlanmış gelinliği ve damatlık modacı Erol Albayrak imzası taşıyor. Çiftin nikah şahitlerinden biri Kerimcan Durmaz oldu.

DÜĞÜN ÖNCESİ YATAK DANSI

Gizem Karaca düğün öncesi nikah şahidi Kerimcan Durmaz ve nedimeleri ile yatakta dans edip eğlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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