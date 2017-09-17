DÜNYA EVİNE GİREN GİZEM KARACA'NIN, KERİMCAN DURMAZ İLE YATAK DANSI OLAY OLDU
Güzel oyuncu gizem Karaca, nişanlısı Kemal Ekmekçi ile dünya evine girdi. Karaca, düğün öncesi Kerimcan Durmaz ve nedimeleri ile yatak dansı yaptı.
Oyuncu Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi Bodrum Nikki Beach'te görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Karaca, düğün öncesi nikah şahidi Kerimcan Durmaz ve nedimeleri ile yatakta dans etti.
NİKAH ŞAHİDİ KERİMCAN DURMAZ OLDU
Geçtiğimiz mayıs ayında Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, dün gece Bodrum Nikki Beach Resort &SPA'da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Oyuncunun özel olarak çiçeklerle hazırlanmış gelinliği ve damatlık modacı Erol Albayrak imzası taşıyor. Çiftin nikah şahitlerinden biri Kerimcan Durmaz oldu.
DÜĞÜN ÖNCESİ YATAK DANSI
Gizem Karaca düğün öncesi nikah şahidi Kerimcan Durmaz ve nedimeleri ile yatakta dans edip eğlendi.
Kaynak: haberinburada
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