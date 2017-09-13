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DÜNYA KUPASI BİLETLERİNİN EN UCUZU 360 TL OLACAK


Dünya Kupası Biletlerinin En Ucuzu 360 TL Olacak
Tarih : 13 Eylül 2017, 14:50
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Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nın biletleri için futbolseverler yarın TSİ 12.00'den itibaren başvurularda bulunabilecekler.

Ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Belçika, Meksika, Brezilya, İran, Japonya, Güney Kore ve Suudi Arabistan'ın gitmeyi garantilediği Dünya Kupası'nda maç bilet fiyatları, 360 lira ile 3.790 lira arasında satılacak. Rusya vatandaşları ise ev sahibi kontenjanı nedeniyle maç biletlerini 77 liradan başlayan fiyatlarla satın alabilecek.

KURA ÇEKİMİ DE YAPILACAK

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre maç biletlerini satın almak isteyen futbolseverler için iki ayrı dönem olacak. Yarından itibaren 12 Ekim'e kadar devam edecek ilk dönem başvurularında, FIFA'nın internet sitesine girilerek form dolduran taraftar arasından yapılacak kura çekiminin ardından kazananlar, 16 Kasım'da açıklanacak. İlk bilet satışları, 16-28 Kasım tarihleri arasında olacak.

Bilet satışlarında ikinci dönem ise 5 Aralık'ta başlayacakken,18 Nisan-15 Temmuz 2018 tarihlerinde ise Dünya Kupası için "son dakika" satışları yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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