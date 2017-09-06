A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada A Milli Takımımız, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

HIRVATİSTAN'LA PUAN FARKI 2'YE DÜŞTÜ

A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Bu sonuçla A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda puanını 14'e çıkarmayı başardı. Hırvatistan 16 puanda kalırken, Ukrayna'yı 2-0 yenen İzlanda puanını 14 yaptı. Ukrayna ise 14 puanda kaldı.

A Milli Takımımız, gruptaki 9. maçını 6 Ekim'de İzlanda ile oynayacak. Aynı tarihte grubumuzda Hırvatistan - Finlandiya ve Kosova - Ukrayna maçları da oynanacak.

Kaynak: haberinburada