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DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDEKİ TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU


Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye-Hırvatistan Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Tarih : 05 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye-Hırvatistan Maçının İlk 11'leri Belli Oldu(9/10)5

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Hırvatistan'ı konuk edecek. Saat 21:45'te başlayacak zorlu mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye'nin ilk 11'i: Volkan, Caner, Çağlar, Mehmet Topal, Kaan, Oğuzhan, Nuri, Hakan Çalhanoğlu, Arda, Cenk, Burak Yılmaz

Hırvatistan'ın ilk 11'i: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric, Kovacic, Badelj, Modric, Perisic, Kalinic, Brozovic

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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