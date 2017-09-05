DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDEKİ TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Hırvatistan'ı konuk edecek. Saat 21:45'te başlayacak zorlu mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Türkiye'nin ilk 11'i: Volkan, Caner, Çağlar, Mehmet Topal, Kaan, Oğuzhan, Nuri, Hakan Çalhanoğlu, Arda, Cenk, Burak Yılmaz
Hırvatistan'ın ilk 11'i: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric, Kovacic, Badelj, Modric, Perisic, Kalinic, Brozovic
Kaynak: haberinburada
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