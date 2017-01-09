Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

dünya kupası için karar veriliyor!

DÜNYA KUPASI İÇİN KARAR VERİLİYOR!

FIFA Konseyi, 2026 yılından itibaren Dünya Kupalarına 48 takımın katılması yönündeki öneriyi yarın görüşecek

Tarih : 09 Ocak 2017, 11:20
Puan Ver : Dünya Kupası İçin Karar Veriliyor!(10/10)9


FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, 32 takımın katıldığı Dünya Kupaları'nda 2026'dan itibaren 48 takımın yer alması yönünde planları olduğunu açıklaması tüm spor kamuoyunda tartışma yaratırken, olumlu görüş belirten futbol federasyonlarının çoğunlukta olduğu öğrenildi.



Birçok spor adamı ise, Dünya Kupası'na katılan takım sayısının artırılmasının kaliteyi düşüreceği yönünde görüş belirtti.



FIFA Konseyi, 2026'dan itibaren Dünya Kupaları'nda 48 takımın yer alması yönündeki öneriyi yarın Zürih'te toplanarak görüşecek. Konseyde, FİFA İcra Kurulu üyesi Şenes Erzik de hazır bulunacak.



Dünya Kupası'na katılan takım sayısı ile ilgili son değişiklik 1998 yılında yapılmış ve takım sayısı 24'ten 32'ye çıkarılmıştı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dünya  Kupası  İçin  Karar  Veriliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER