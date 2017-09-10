Antalyaspor-Galatasaray maçı öncesinde kırmızı beyazlılarda Samir Nasri ve Deniz Kadah'ın kadrodan çıkartıldığı belirtildi.

Bilindiği üzere teknik direktör Rıza Çalımbay, Samir Nasri'nin hafta içerisinde hasta olduğunu ifade etmişti. Bununla birlikte Fransız futbolcu bir idmana da katılmak istememiş ancak tecrübeli teknik adam bu duruma engel olmamıştı.

ANTALYASPOR 11'İ

Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Maicon, El Kabir, Danilo, Eto'o.

GALATASARAY 11'İ

Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis.

Kaynak: haberinburada