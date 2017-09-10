Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü

DÜNYA YILDIZI, GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KADRO DIŞI


Dünya yıldızı, Galatasaray maçı öncesi kadro dışı
Tarih : 10 Eylül 2017, 20:30
Puan Ver : Dünya Yıldızı, Galatasaray Maçı Öncesi Kadro Dışı(8/10)4

Antalyaspor-Galatasaray maçı öncesinde kırmızı beyazlılarda Samir Nasri ve Deniz Kadah'ın kadrodan çıkartıldığı belirtildi.

Bilindiği üzere teknik direktör Rıza Çalımbay, Samir Nasri'nin hafta içerisinde hasta olduğunu ifade etmişti. Bununla birlikte Fransız futbolcu bir idmana da katılmak istememiş ancak tecrübeli teknik adam bu duruma engel olmamıştı.

ANTALYASPOR 11'İ

Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Maicon, El Kabir, Danilo, Eto'o.

GALATASARAY 11'İ

Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Yıldızı  Galatasaray  Maçı  Öncesi  Kadro  Dışı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER