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DÜNYACA ÜNLÜ MARKET ZİNCİRİ TÜRKİYE PİYASASINDAN ÇEKİLDİ


Dünyaca ünlü market zinciri Türkiye piyasasından çekildi
Tarih : 14 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Market Zinciri Türkiye Piyasasından Çekildi(8/10)4

2013 yılında Dubai'deki satın alma merkezini kapatarak Türkiye'ye taşıyan Wal-Mart'ın hevesi kısa sürdü. Geçtiğimiz günlerde çalışanlara yapılan tebligata göre şirket İstanbul merkezli satın alma ofisini kapatma kararı aldı. Uzun yıllardır Türkiye perakende pazarına girip girmeyeceği tartışılan Wal-Mart 2013 yılında Türkiye'yi daha yakından izlemek ve bölgesel satın almanın merkezi haline getirmek için bir karar alarak yeni bir ekiple yola koyuldu. Bu ekibin asıl amacı perakende sektörünü yakından izlemek, gerekli raporlamaları yapmak ve Orta Doğu bölgesinin satın almasını regüle etmekti. Bu süreçte Ürdün, Mısır ve Türkiye'den yapılan ciro 5 milyon dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak şirket son dönemlerde e-ticarette yaşanan gelişmelerin ardından bazı ülkelerde operasyonlarını küçültme kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda İstanbul'daki ofisi de kapattığı öğrenildi.

MARKETLERE ÜRÜN TEDARİK EDİYORDU

Wal-Mart, buradaki ofisten yaptığı satın almalar ile dünyanın birçok ülkesindeki marketlere ürün tedarik ediyordu. 10 kişilik ekibin yer aldığı ofis, Wal-Mart'ın Türkiye'ye gelebileceğinin de sinyalini vermişti. Ancak aradan geçen zamanda Wal-Mart, Türkiye'de şube açmazken bölgesel alım ofisini de kapattı. Perakende devinin süpermarket kolu Asda'ya bağlı konfeksiyon markası George'un ise Türkiye'deki faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

500 MİLYAR DOLAR

Wal-Mart dünya çapında şubeleri olan bir ABD perakende satış mağazaları zinciri. Dünyada 30'a yakın ülkede 11 bin 600 civarında mağazası bulunan Wal-Mart, Sam Walton tarafından 2 Temmuz 1962 yılında kuruldu. Wal-Mart bu mağazalarda toplam 2.3 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor. Şirket son yıllarda e-ticaret nedeniyle bazı ülkelerdeki operasyonlarını küçültse de cirosu 500 milyar dolara yaklaşıyor. Şirketin en çok şubesi ise ABD bulunuyor. Metro, Carrefour ve Tesco ise şirketin en önemli rakipleri arasında gösteriliyor. Wal-Mart mağazalarının en yaygın olduğu ülkelerin başında ise ABD, Meksika, Kanada, İngiltere, Hindistan, Japonya, Arjantin ve Brezilya geliyor. Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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