ABD'nin New Jersey eyaletinde, Medford kasabındaki Flying W Havalimanı'ndan kalkan helikopter, inmek üzere alçaldığı sırada bilinmeyen nedenle ormanlık alana düştü. Kazada pilot ve ünlü müzisyen Troy Gentry vefat etti.

KONSER VERECEKLERDİ

Yetkililer, sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan havalimanında bu akşam "Montgomery Gentry" müzik grubunun konser vereceğini belirtti. Söz konusu müzik grubundan yapılan açıklamada ise kazada hayatını kaybeden yolcunun, grubun vokalistlerinden Troy Gentry olduğu duyuruldu.

Kaynak: haberinburada