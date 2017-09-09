DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYEN, HELİKOPTER KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ
ABD'nin New Jersey eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü. Ölen kişilerden birinin 'Montgomery Gentry' müzik grubunun vokalistlerinden Troy Gentry olduğu öğrenildi.
ABD'nin New Jersey eyaletinde, Medford kasabındaki Flying W Havalimanı'ndan kalkan helikopter, inmek üzere alçaldığı sırada bilinmeyen nedenle ormanlık alana düştü. Kazada pilot ve ünlü müzisyen Troy Gentry vefat etti.
KONSER VERECEKLERDİ
Yetkililer, sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan havalimanında bu akşam "Montgomery Gentry" müzik grubunun konser vereceğini belirtti. Söz konusu müzik grubundan yapılan açıklamada ise kazada hayatını kaybeden yolcunun, grubun vokalistlerinden Troy Gentry olduğu duyuruldu.
Kaynak: haberinburada
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