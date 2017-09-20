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Dünyaca Ünlü Statta Cinsel İçerikli Film Skandalı

DÜNYACA ÜNLÜ STATTA CİNSEL İÇERİKLİ FİLM SKANDALI

Brezilya'da bulunan dünyaca ünlü stat Maracana'da cinsel içerikli film çekildiğinin ortaya çıkması, ülke gündemine bomba gibi düştü.

Tarih : 20 Eylül 2017, 12:30
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Statta Cinsel İçerikli Film Skandalı(9/10)5

Brezilya'nın yüksek tirajlı haber sitesi UOL Esporte'nin iddiasına göre Rio de Janeiro'da bulunan ve Brezilya'nın en büyük stadyumu Maracana'da cinsel içerikli film çekildi. Çıkan haberlerde çekilen videodaki görüntülerde stadın Maracana olduğunun anlaşılabildiği ifade edildi.

Görüntünün pazar günü öğleden sonra yerel saatle 03.00 civarında çekildiği tahmin ediliyor. Filmde iki kişinin tribünlerdeki koltukta cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

2014 DÜNYA KUPASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

1950 Dünya Kupası'nda kullanılmaya başlanılan stat, yenilendikten sonra 2014 Dünya Kupası'nda da maçlara ev sahipliği yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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